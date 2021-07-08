11-летний вундеркинд из Бельгии получил степень бакалавра физики

В Бельгии 11-летний Лоран Симонс получил степень бакалавра физики в Университете Антверпена. Он закончил образовательное учреждение с отличием, получив в среднем около 9 баллов в аттестате.

Симонсу понадобился всего год, чтобы получить степень бакалавра, в то время как на самом деле учеба составляет три года. Мальчик бельгийско-голландского происхождения сейчас продолжает получать степень магистра физики в том же университете, сообщает NOS.

"Я уже прошел несколько курсов", – рассказал он журналистам.

Одаренный подросток еще не знает, сколько времени ему потребуется, чтобы закончить магистратуру. В будущем он хочет работать ученым.

Видео дня

Мальчик пошел в начальную школу с двухлетнего возраста и поступил в гимназию в возрасте шести лет. Полтора года спустя он начал изучать электротехнику в Технологическом университете Эйндховена.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, трехлетний мальчик Харизи из Великобритании стал самым молодым членом интеллектуального общества Менса, имея IQ 142 балла.