1000 евро за выброшенную салфетку: Италия вводит жесткие штрафы на мусор

В Италии вступили в силу строгие правила, которые запрещают выбрасывание мусора из автомобилей. Наказания за это грозят как для местных жителей, так и для туристов, а также касаются машин в движении и припаркованных.

Видео дня

Как передает DPA, беспрецедентные меры борьбы с выбросом мусора из транспортных средств ввел законодательный указ № 116. За мелкие предметы, такие как окурки, салфетки или подобное, правонарушителям грозит штраф до 1188 евро.

Если же мусор выброшен в заповедниках или других природоохранных зонах, или же мусор опасен для людей или экологии, нарушители могут не только заплатить штраф, но и лишиться водительских прав или даже получить тюремное заключение.

Чтобы зафиксировать такие преступления, правоохранителям не нужно останавливать водителя на месте нарушения: будет достаточно четкого изображения номерного знака, зафиксированного муниципальными, дорожными или частными камерами.

Как будут наказывать

За окурок, бумажные платки, мелкий мусор – штраф до 1188 евро .

. За выброшенные из машин банки, стеклянные бутылки, мусорные пакеты и т.д. – штраф от 1500 до 18 000 евро ; также правоохранители обязаны уведомить прокуратуру, а в случае отягчающих обстоятельств возможен арест .

; также правоохранители обязаны уведомить прокуратуру, а . За неопасные отходы в охраняемых зонах, вблизи рек или загрязненных территорий – от 1500 до 18 000 евро штрафа, арест (даже отсроченный) от 6 месяцев до 5,5 лет, в самых тяжелых случаях – до 7 лет .

. За выбрасывание опасных отходов – лишение свободы на срок от 1 до 5 лет (до 6 лет, если есть отягчающие обстоятельства); дополнительно ответственность владельца, если такой мусор выбросили из служебных транспортных средств.

Если правонарушение будет подпадать под уголовную ответственность, суд также может применить лишение водительского удостоверения на срок до шести месяцев.

Если противоправное деяние совершено с использованием служебного транспортного средства, машина будет конфискована, если она не принадлежит другому лицу. По делам, связанным с опасными отходами, владелец компании может быть привлечен к ответственности за ненадлежащее осуществление контроля – вплоть до 5,5 лет за решеткой.

Как писал OBOZ.UA, ранее ученые обратились к ООН с просьбой помочь решить проблему космического мусора на околоземной орбите. Ведь с стремительным увеличением количества спутников, стремительно увеличивается и количество внеземного мусора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!