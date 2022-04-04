Зверства в Буче, обстрелы Николаевщины, освобождение Чернигова – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

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Война в Украине 2022
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Зверства в Буче, обстрелы Николаевщины, освобождение Чернигова – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский;

  • Украинцы и весь мир ужаснулись увиденным в Буче;

  • Спасатели обнаружили около пяти тысяч взрывоопасных предметов в Киевской области;

  • Российская армия несколько дней подряд обстреливает Николаевскую область;

  • В Тростянке в Сумской области начали работу по восстановлению объектов инфраструктуры;

  • оккупанты отступили от Чернигова и уходят из области;

  • Около 14 с половиной млрд грн НБУ собрал для военных;

  • Украина займет достойное место среди свободных государств – Джонсон.

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