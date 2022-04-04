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Зверства в Буче, обстрелы Николаевщины, освобождение Чернигова – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка
Видео под описанием:
Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский;
Украинцы и весь мир ужаснулись увиденным в Буче;
Спасатели обнаружили около пяти тысяч взрывоопасных предметов в Киевской области;
Российская армия несколько дней подряд обстреливает Николаевскую область;
В Тростянке в Сумской области начали работу по восстановлению объектов инфраструктуры;
оккупанты отступили от Чернигова и уходят из области;
Около 14 с половиной млрд грн НБУ собрал для военных;
Украина займет достойное место среди свободных государств – Джонсон.