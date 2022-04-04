Зверства в Буче, обстрелы Николаевщины, освобождение Чернигова – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский;

Украинцы и весь мир ужаснулись увиденным в Буче;

Спасатели обнаружили около пяти тысяч взрывоопасных предметов в Киевской области;

Российская армия несколько дней подряд обстреливает Николаевскую область;

В Тростянке в Сумской области начали работу по восстановлению объектов инфраструктуры;

оккупанты отступили от Чернигова и уходят из области;

Около 14 с половиной млрд грн НБУ собрал для военных;