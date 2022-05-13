'Жуткий идиотизм': Арестович рассказал, почему не сбываются его прогнозы окончания войны

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему некоторые его прогнозы относительно хода войны не сбываются. По его словам, военное командование РФ принимает настолько хаотичные и нерациональные решения, что их сложно предвидеть.

Об этом Арестович сказал в эфире программы "ФейгинLIVE" 13 мая. В частности, он отметил, что вскоре враг будет вынужден отступить на Изюмском и Луганском направлениях, однако конкретно указать, когда закончится война, трудно.

"Могу сказать наверняка, что Россия проводит последнее или предпоследнее наступление оперативного уровня в этом конфликте. И, по крайней мере, несколько ближайших месяцев этот конфликт (продлится. – Ред.). И оно (наступление РФ. – Ред.) сейчас заканчивается, сдыхает в районе Изюма, в районе Луганской области", – спрогнозировал Арестович.

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Дальше, по словам советника главы ОП, будет продолжаться позиционная война с попыткой россиян накопить силы и "снова пойти в какое-нибудь оперативное наступление" – на это понадобится около двух месяцев.

Хотя резервы у РФ еще есть – примерно 15 батальонных тактических групп в приграничных областях, и бросить их в бой для развития атаки будет "самым идиотским вариантом", отметил Арестович.

"Большего идиотизма в военной письменной истории за последние пять с половиной тысяч лет, наверное, найти невозможно, но они вполне могут пойти и на это, я их знаю, я их уже выучил. Но после этого уже точно все (для россиян. – Ред.)", – сказал советник главы ОП.

Арестович также объяснил, что часто ошибается в своих прогнозах из-за "жуткого идиотизма" российского военного командования:

"Почему я ошибаюсь в прогнозах. Я безупречен в прогнозах, но есть один фактор, который часто заставляет меня ошибаться. Жуткий идиотизм российского политического руководства и командования. Я всякий раз думаю о них как о людях среднего ума хотя бы, но они все время предпринимают такие действия… Мне сначала даже в голову не приходило, что так по-дурацки можно делать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович заяви предположил, что Китай сделал свой выбор в пользу Украины. По его словам, решение властью страны было тщательно взвешено.