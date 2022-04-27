Журналисты Sky News попали под российский обстрел на Донбассе. Видео

Журналисты британского канала Sky News попали под обстрел со стороны российских военных в селе Александровка Марьинского района Донецкой области. Они были вынуждены бежать, спасаясь от обстрела.

Соответствующий сюжет опубликован на Youtube-канале издания. Огонь по мирному селу открыли в тот момент, когда там находился корреспондент Алекс Росси со своей командой в сопровождении украинских военных.

Напомним: британский журналист, корреспондент издания Fox News Бенджамин Холл 16 марта попал под артиллерийский обстрел российских оккупантов в Киевской области. Вследствие атаки он потерял часть ноги и ослеп на один глаз.

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"Если подвести итог, я потерял половину ноги с одной стороны и ступню с другой. Одна рука срослась, один глаз больше не работает, и мой слух сильно ухудшился… но в целом мне чертовски повезло, и люди, благодаря которым я оказался здесь, удивительные!" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты убили 12 журналистов. Еще 10 представителей СМИ получили ранения разной степени тяжести. Также в отношении 56 журналистов совершены преступления.