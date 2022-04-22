Журналисты идентифицировали десятки оккупантов, которые совершали зверства на Киевщине. Видео

Журналистам удалось идентифицировать более пятидесяти российских оккупантов из 37-й мотострелковой бригады из города Кяхта на границе с Монголией. Большую часть бригады составляют буряты.

В ходе расследования журналисты проекта "Слидство.Инфо" нашли много фактов про военных из этого подразделения. Для поиска и идентификации бурят использовались данные Главного управления разведки Минобороны Украины, а также группы воинской части в соцсети "Вконтакте" и личные страницы оккупантов и их родственников.

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В частности, удалось идентифицировать 31-летнего майора Александра Кондратьева. Согласно опубликованным украинской разведкой документам, Кондратьев служит начальником штаба 37-й мотострелковой бригады. Это одна из ключевых должностей в этом подразделении. Он родом из Западной Сибири, но сейчас проживает в Кяхте на границе с Монголией, где расположена его бригада. Имеет жену.

Также в списке есть старший лейтенант Олег Крикунов, которому 33 года. Он – командир взвода. Родился и вырос в Забайкалье, после школы учился в институте физической культуры. Затем пошел служить в армию.

Найденная информация об оккупантах из 37-й бригады была передана правоохранителям, которые расследуют геноцид в Киевской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о буряте, который попал в плен к ВСУ и позвонил по телефону домой. Он рассказал матери, что командование их обмануло: они думали, что едут "защищать", а приехали убивать мирных людей.