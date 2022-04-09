Журналист снял первые минуты после ракетного удара РФ по вокзалу Краматорска. Видео 18+

В Краматорске местный журналист сумел заснять первые минуты после ракетного удара по вокзалу Краматорска, нанесенный российскими войсками. Представитель СМИ пытался зафиксировать процесс эвакуации из Донецкой области для репортажа и ужасные кадры попали ему в объектив.

После того как снаряд "Точка-У" из ракетного комплекса обрушился на место массового скопления людей, на вокзале началась паника. Люди бросились на перрон, в холле образовалась очередь и пробки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу).

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Отмечается, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, поскольку в настоящее время проводится эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. Российская Федерация – страна нелюдей и преступников. Зло должно быть остановлено и непременно наказано!" – заметил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский пообещал, что все участники ракетной атаки на вокзал в Краматорске будут отданы под суд и не смогут избежать наказания.