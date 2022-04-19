Жизнь, помещенная в чемодан: в Ужгороде провели акцию в поддержку переселенцев

В столице Закарпатья Ужгород провели акцию в поддержку краян, которых война заставила покинуть родной дом. Главным образом мероприятия стал чемодан – в него уместилась жизнь миллионов украинцев, вынужденного переселенных.

Во вторник, 19 апреля, более 100 ужгородцев и гостей города с чемоданами и цветами прошли шествием, сообщили в Ужгородском городском совете.

Люди прошли с площади Шандора Петефи через пешеходный мост над Ужем на Театральную площадь, там выложили символические таблички с названиями маршрутов поездов в Ужгород, которые преодолели очень много людей, спасаясь от обстрелов, ракетных ударов, мародерства, пыток, издевательств и других ужасов русского. К табличкам возложили цветы и почтили молчанием тех, чьи чемоданы остались без хозяев.

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Акция в Ужгороде напомнила, что в стране идет война, люди, даже если выживают и им удается убежать в более безопасные регионы, нуждаются в поддержке, помощи, а объемы гуманитарной помощи из-за границы в последние дни снижаются.

Акцию организовала команда проекта Ukraine Helpers по координации и содействию Закарпатской ОВА.