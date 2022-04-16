newspaper

"Жизнь не учит": ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов, которые "завернули не туда". Фото

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
2 минуты
48,5 т.
'Жизнь не учит': ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов, которые 'завернули не туда'. Фото

Бойцы ВСУ в очередной раз уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов. Боевые машины противника сгорели дотла.

Информация об этом появилась на официальной Facebook-странице 10 Горно-Штурмовой бригады. "Свинособаки снова не туда свернули. Снова фальстарт. Не учит их ни жизни, ни фото в черных рамках своих же земляков-ублюдков", – говорится в сообщении.

Уничтоженная техника противника
Видео дня
Уничтоженная техника противника

На фотографиях с места событий видны три единицы обгоревшей техники, которая больше не пригодна для использования. Также среди обломков лежат боевые патроны.

Уничтоженная техника противника
Уничтоженная техника противника
Уничтоженная техника противника

Очередная уничтожена техника на фоне живописной украинской природы и лесов. Лучше не придумаешь-хоть картину рисуй!", – отмечают бойцы штурмовой бригады.

Уничтоженная техника противника
Уничтоженная техника противника

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области ВСУ разгромили противника, оставив от оккупантов 25-километровую колонну разбитой техники. Об этом рассказал бывший одногруппник президента России Владимира Путина.

УкраинаПотери России в войне с УкраинойВойна в Украине 2022ВойнаВторжение России в Украинуstopwar