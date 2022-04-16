'Жизнь не учит': ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов, которые 'завернули не туда'. Фото

Бойцы ВСУ в очередной раз уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов. Боевые машины противника сгорели дотла.

Информация об этом появилась на официальной Facebook-странице 10 Горно-Штурмовой бригады. "Свинособаки снова не туда свернули. Снова фальстарт. Не учит их ни жизни, ни фото в черных рамках своих же земляков-ублюдков", – говорится в сообщении.

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На фотографиях с места событий видны три единицы обгоревшей техники, которая больше не пригодна для использования. Также среди обломков лежат боевые патроны.

Очередная уничтожена техника на фоне живописной украинской природы и лесов. Лучше не придумаешь-хоть картину рисуй!", – отмечают бойцы штурмовой бригады.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области ВСУ разгромили противника, оставив от оккупантов 25-километровую колонну разбитой техники. Об этом рассказал бывший одногруппник президента России Владимира Путина.