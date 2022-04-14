'Жизнь должна победить, и мы победим': Зеленский показал кадры Украины во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что жизнь должна победить войну, в которой уже 50-е сутки находится наша страна. Мнение он проиллюстрировал снимками, подтверждающими, что украинский народ непобедим.

Серия фотографий опубликована на официальных страницах гаранта в социальных сетях. В частности, в Facebook, где пост за первые первые полчаса набрал почти девять тысяч лайков и четыре сотни комментариев с поддержкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах возникают разрушения, в которые превратили дома украинцев российские оккупанты. В то же время показана сожженная вражеская техника, как ответ защитников за вторжение на нашу землю.

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Также на снимках украинские бойцы победно едут по улицам освобожденных населенных пунктов; пенсионеры поют с защитником; мужчины помогают бабушке на инвалидной коляске "сойти" с эвакуационного поезда; дедушка держит на руках пса, стоя среди разрушенной улицы; дети с интересом рассматривают обгоревшую российскую технику; влюбленные военнослужащие обнимаются, отмечая свадьбу в военное время.

Все это демонстрирует, что жизнь в Украине продолжается, каждый украинец сражается с врагом на своем фронте и здесь ценный вклад каждого гражданина в общую победу государства над российским агрессором.

"Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим", – подчеркнул Зеленский.

В посте говорится, что авторами опубликованных фотографий являются Алекс Кент, Ефрем Лукацкий, Вадим Гирда, Войцех Гжедзинский и Санти Паласиос.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский наградил госнаградами 281 защитника и защитницу – за оборону страны от российских захватчиков. Двоим военным посмертно присвоено звание Героя Украины.