Жители Тбилиси вышли под посольство Украины из-за резни в Буче: официальная Грузия не реагирует на их скорбь

В столице Грузии Тбилиси под посольством Украины прошла акция в поддержку украинского народа. Тысячи жителей города вышли на проспект Чавчавадзе, чтобы выразить скорбь по погибшим в Буче и других украинских городах.

Об этом в воскресенье, 3 апреля сообщает Telegram-канал SOTA. "Жители Тбилиси вышли под посольство Украины, чтобы выразить скорбь по Буче и другим украинским городам, которые искалечил оккупант", – говорится в публикации.

Во время акции прошла минута молчания в память о погибших украинцах.

Также были опубликованы фото с митинга. На снимках видно, как люди массово несут цветы и лампадки к посольству Украины.

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К зданию также принесли множество листовок с надписью "Буча".

Власти Грузии пока никак не отреагировали на преступления российских оккупантов под Киевом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отказе вводить санкции против России. По его словам, подобные меры противоречат интересам страны.

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