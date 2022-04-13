Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после применения оккупантами ядовитого вещества

Люди, живущие в пригороде Мариуполя, пожаловались на плохое самочувствие, после того как оккупанты распространили над городом неустановленное химическое вещество. Жалобы на симптомы отравления зафиксированы в поселках Сартана и Талаковка.

Об этом в среду, 13 апреля, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, после произошедшего жители названных населенных пунктов эвакуировались.

"Они использовали некое химическое вещество, сбросив его с беспилотника", – сказал мэр Мариуполя. Он добавил, что вследствие химической атаки жители пригорода почувствовали нехарактерный привкус во рту и другие симптомы отравления.

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На данный момент, к сожалению, нет возможности взять образцы и установить тип отравляющего вещества, сказал городской голова.

"Ветер распространил это вещество, и его частицы долетели до окраин города. Были жалобы на самочувствие в поселках Сартана и Талаковка. После этого люди покинули свои дома в этих селах и эвакуировались", – рассказал Вадим Бойченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 апреля, оккупанты применили неизвестное ядовитое вещество против военных и мирного населения Мариуполя.

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что целью врага был завод "Азовсталь", который удерживают украинские воины. Вследствие атаки пострадали три человека. Сообщалось также, что пострадавшие находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о химической атаке на Мариуполь, заявил, что мир должен отреагировать на нее уже сейчас.