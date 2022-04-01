Жители ОРДЛО начали подозревать, что россияне используют их в качестве 'пушечного мяса'

Жители территорий Донецкой и Луганской областей, которые уже давно оккупированы РФ, начали прозревать и выражать недовольство действиями российских оккупантов. Они возмущены тем, что мобилизованных новобранцев из ОРДЛО используют как "пушечное мясо".

Соответствующий пост появился в соцсети "ВКонтакте" в группе "Мы – Донецкая Петровка". Там отмечается, что солдат из "Л/ДНР" без подготовки сразу же бросают на фронт.

"У меня таких сведений много – наших новобранцев тупо утилизируют. С другими подразделениями, которые погнали в Украину, просто уже нет связи месяц. Что с ними – нетрудно догадаться. Кремль утилизирует пассионарный Донбасс", – пишет автор поста.

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По его словам, бойцов из так называемых армий "ЛНР" и "ДНР" такое положение дел не устраивает. Они бунтуют и отказываются "идти на убой", так как командиры им врут и даже не говорят, где конкретно им придется воевать.

Напомним, что ранее пленный оккупант из "ДНР" рассказал, что командует ими российская армия, для которой мобилизованные солдаты – "пушечное мясо". Житель Снежного заявил, что уверен, что командование знало о расположении там украинских военных и специально "отправило на расстрел" его с товарищами, хотя большинство из них раньше даже автомат в руках не держали. Он также рассказал о том, как в ОРДЛО проходила мобилизация.

Данные разведки также подтверждают тот факт, что оккупанты РФ используют мобилизованных на подконтрольных им территориях Донбасса для выявления огневых позиций Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В оккупационной армии РФ назревает бунт. На этот раз начали отказываться воевать оккупанты из так называемой армии "ДНР" – требуют вернуть их на Донбасс.

Бойцы "армии" Пушилина жалуются, что их "кинули", они живут в ужасных условиях без всего самого необходимого. Боевики "ДНР" показали, что им приходится, как бомжам, спать на свалке.

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