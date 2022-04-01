Жители ОРДЛО начали подозревать, что россияне используют их в качестве "пушечного мяса"

София Закревская
Война в Украине 2022
2 минуты
Жители ОРДЛО начали подозревать, что россияне используют их в качестве 'пушечного мяса'

Жители территорий Донецкой и Луганской областей, которые уже давно оккупированы РФ, начали прозревать и выражать недовольство действиями российских оккупантов. Они возмущены тем, что мобилизованных новобранцев из ОРДЛО используют как "пушечное мясо".

Соответствующий пост появился в соцсети "ВКонтакте" в группе "Мы – Донецкая Петровка". Там отмечается, что солдат из "Л/ДНР" без подготовки сразу же бросают на фронт.

"У меня таких сведений много – наших новобранцев тупо утилизируют. С другими подразделениями, которые погнали в Украину, просто уже нет связи месяц. Что с ними – нетрудно догадаться. Кремль утилизирует пассионарный Донбасс", – пишет автор поста.

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По его словам, бойцов из так называемых армий "ЛНР" и "ДНР" такое положение дел не устраивает. Они бунтуют и отказываются "идти на убой", так как командиры им врут и даже не говорят, где конкретно им придется воевать.

Жители ОРДЛО поняли, что их призывников используют как мясо.

Напомним, что ранее пленный оккупант из "ДНР" рассказал, что командует ими российская армия, для которой мобилизованные солдаты – "пушечное мясо". Житель Снежного заявил, что уверен, что командование знало о расположении там украинских военных и специально "отправило на расстрел" его с товарищами, хотя большинство из них раньше даже автомат в руках не держали. Он также рассказал о том, как в ОРДЛО проходила мобилизация.

Данные разведки также подтверждают тот факт, что оккупанты РФ используют мобилизованных на подконтрольных им территориях Донбасса для выявления огневых позиций Вооруженных сил Украины.

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