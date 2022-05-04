Жители Харькова рассказали, как выживают под российскими обстрелами: улицы усеяны осколками. Видео

Город Харьков уже третий месяц находится под постоянными ударами российских оккупантов. Его россияне обстреляют из артиллерии и наносят авиаудары, целенаправленно уничтожая населенный пункт.

Один из районов, который сильно пострадал от действий агрессора – Салтовка. Местные жители рассказали, как живут под постоянными обстрелами, прячась в подвалах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Местами в подъездах многоэтажек осталось всего несколько жителей, в основном это пожилые люди. На вопрос, как они здесь живут, харьковчане отвечают "молча".

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В Северной Салтовке нет газа, света и воды. Однако местные жители даже в таких условиях каждый день готовят еду, чтобы помочь старикам, которые не уехали из своих домов, и всем остальным, кто тоже в этом нуждается. Продуктами им помогают волонтеры и городская власть.

"Это наш район, это наш город. Живем. Нам давно уже не страшно. Было бы страшно, уехали бы. У нас как бомбят, я уже сплю...Человек ко всему привыкает", – говорит женщина.

Люди в Харькове уже настолько привыкли к войне, что на "далекие", по их словам, звуки взрывов просто не обращают внимания. Она остаются в Салтовке, потому что надеются, что война в конце концов закончится и все вернутся домой.

В некоторые дома вражеские снаряды прилетали уже даже не дважды и не трижды. В многоэтажках снесло балконы, некоторые стены пробиты насквозь. Улицы района усыпаны обломками российских ракет и кирпича.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в результате российских обстрелов и авианалетов разрушены уже более двух тысяч домов. О том, как живут люди в городе-герое, читайте в нашем материале по ссылке.