Жителей Луганщины призвали эвакуироваться, пока еще есть последний шанс

Ближайшая неделя для Луганской области может стать периодом прямых военных атак и ожесточенных боев на улицах населенных пунктов. Жителей региона настоятельно просят "отпустить стены" и немедленно покинуть потенциально опасную зону в эвакуационных автобусах.

Откладывать на потом больше нельзя, потом может быть поздно. К этому призывает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем Facebook.

"Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последним, когда у нас еще есть шанс Вас спасти. Наступление. Как это случится? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда Вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота", – указано в сообщении.

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Глава ОВА подчеркнул, что украинские военные готовы встречать оккупантов и твердо стоят на обороне региона. Но мирное население существенно усложняет возможности ВСУ, ведь тогда армии необходимо думать, как не подвергнуть опасности жизни простых украинцев.

"Те, кто каждый день рискует, уже на грани. Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других. Видели новое Северодонецкое кладбище? Больше каждый день… Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить. Когда Победа?

Каждый из нас может повлиять на это", – настоятельно заключил Гайдай.

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