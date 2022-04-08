Жителей Бучи убили во время оккупации города Россией: опубликовано еще одно видеодоказательство

В сети показали еще одно доказательство того, что мирных людей расстреливали в Буче под Киевом именно в то время, когда город находился в оккупации войсками России. Кадры, которые всплыли в сети, были сняты с 23 по 30 марта, на них уже видно тела убитых.

Видео опубликовало российское оппозиционное издание "Медуза". Снятые с дрона кадры, как утверждают журналисты, им передал украинский доброволец Сергей Коротких с позывным "Боцман" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записях показана улица Яблонская и несколько соседних с ней. На них видно убитых мирных жителей. Геолокация расположения тел совпадает с локацией тел, которые 1-2 апреля сняли с земли на видео и фото.

Видео дня

Все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли, пишет издание.

На некоторых записях рядом с телами видно российскую военную технику. В то же время на съемке от 29-30 марта техники оккупантов на прежнем месте не оказалось. Именно в эти дни войскам России пришлось сбегать из Киевской области.

Эти кадры являются доказательством того, что жителей Бучи убивали еще до того, как из города выгнали российских солдат. Они развенчивают фейк Министерства обороны России, где заявляют, что во время пребывания российских военных в Буче якобы не пострадал ни один местный житель, а фото убитых людей являются постановочными.

Ранее эту же информацию подтвердили и британские разведчики, обнародовав спутниковые снимки. На кадрах видно, что тела убитых солдатами российской армии жителей Бучи лежали на улицах города с конца марта. На кадрах от 21 марта видно как минимум восемь тел убитых.

Эту же информацию подтвердили и спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies.

Как сообщал OBOZREVATEL, кадры показали, что первые признаки наличия братской могилы в Буче были замечены еще 10 марта. Около 280 человек, убитых российскими военными, похоронены возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых ПЦУ.