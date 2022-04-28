Житель Мариуполя пять дней шел пешком с собакой в Запорожье. Фото

Житель заблокированного российскими войсками Мариуполя пять дней пешком шел до Запорожья. Расстояние между населенными пунктами более 225 км.

Вместе с собой из практически уничтоженного Россией города он взял собаку Жужу и ручную тележку. Героическую историю украинца рассказала в Facebook волонтер Маша Украинская.

Мужчина пришел в запорожский центр для беженцев в среду, 27 апреля. По ее словам, он шел под обстрелами и между мин, чтобы спасти себя и собаку от российской оккупации и быть на безопасной территории Украины.

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"Мариуполь.. Боль, слезы. Не прощу. Только что к нам в Запорожье в центр пришел мужчина, который пять суток шел пешком с 23-го микрорайона со своей собачкой Жужой. Шел под обстрелами, между мин.. Шел к нам, в Украину! Пять суток!" – сказано в сообщении.

Волонтер призвала не забывать про критическую ситуацию в заблокированном Мариуполе, где еще находятся не только украинские военные, но и мирные жители.

"Посмотрите на эти руки! Желание жить... Молю – не забывайте про Мариуполь! Там еще есть люди, и есть военные", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты превратили Мариуполь в гетто. Попасть в город без удостоверения о "фильтрации" невозможно. Теперь рашисты собираются вводить разрешения на пребывание на улице, по городу передвижение уже ограничено.