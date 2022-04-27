Житель Киевщины рассказал о преступлениях армии РФ: куски авиабомб лежат прямо в руинах домов. Видео

В Киевской области российские оккупанты сбрасывали авиабомбы прямо на дома мирных жителей. Обломки снарядов до сих пор лежат на руинах сгоревших зданий.

Об этом рассказал житель села Тетеревское. Он сказал, что захватчики хотели выбить с этой территории украинских военных, однако получили отпор от наших защитников.

После этого оккупанты намеренно начали бить по гражданским объектам. По селу вели огонь из самолетов и вертолетов –большая его часть полностью разбита авиацией врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Стреляли по жилым домам, военных здесь не было", – подчеркнул мужчина.

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Сейчас в селе осталось всего 32 человека. У многих из них не осталось ни домов, ни имущества – все сгорело из-за обстрелов россиян.

В лесу и болотах вокруг населенного пункта осталось немало уничтоженной техники оккупантов, есть даже сбитый самолет. Там лежат и трупы убитых захватчиков – их, по словам местных, таскают собаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, село Мощун в Киевской области серьезно пострадало во время обстрелов со стороны российских оккупантов. В населенном пункте почти не осталось целых построек.