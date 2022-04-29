Житель Донбасса рассказал о гибели дочери во время обстрела: пришлось похоронить на огороде. Видео

Российские оккупанты продолжают безнаказанно убивать мирных украинских граждан, прикрывая военную авантюру президента-агрессора Владимира Путина историями о борьбе с "нацистами" и "освобождением" Донбасса. В селе Времовка Донецкой области мужчина потерял дочь, которая не успела спрятаться в укрытие во время обстрела врага.

О собственной трагедии русскоязычный Николай Харченко рассказал "Радио Свобода". Он не понимает, от чего именно российские оккупанты пытаются его "освободить".

"Мы были в подвале, а дочь не успела. Ее на пороге обломками… Пришлось похоронить ее на огороде под грушей", – сказал мужчина.

Он рассказал, что после того, как похоронил дочь, держался из последних сил, но когда покинул Времовку во время эвакуации и оказался на вокзале в Покровске перед отправкой на запад Украины, то его "прорвало".

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"И это война "братского народа"?" – спросил возмущенно мужчина.

Он отметил, что является русскоязычным и не понимает, от чего именно оккупанты пришли его "освобождать ".

"Я сам русскоязычный. От кого меня "освобождают"? От моей дочери?" – в отчаянии сказал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху, 24 апреля, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в Одессе погибли сразу три поколения одной семьи. В результате попадания ракеты в жилой дом погибла старшая женщина, ее дочь и 3-месячный младенец.

Отец ребенка в момент ракетного удара вышел в магазин за продуктами. Теперь он говорит, что весь его мир в мгновение был убит российской ракетой.