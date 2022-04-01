Жил месяц в лесу и ездил осматривать места авиаударов: на Ривненщине полицейские задержали жителя Кривого Рога. Фото

В Ривненской области поймали 23-летнего украинца, который почти месяц жил в лесу в собственноручно выкопанной землянке и ездил на места российских авиаударов. Подозрительную личность заметили жители села Грушвица Вторая и сообщили об этом офицеру общины.

Вечером в четверг, 31 марта, мужчина был задержан. Как сообщила пресс-служба Полиции Ривненской области, им оказался 23-летний уроженц Кривого Рога.

Копам скрывавшейся в лесу украинец рассказал, что с началом полномасштабного вторжения РФ якобы приехал к бабушке в деревню.

Он утверждал, что уже в первые дни проживания с родственницей начались конфликты. Мол, из-за этого он и покинул дом и поселился в лесу.

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По словам жителей села, молодой человек часто уезжал, в том числе и в те населенные пункты, по которым "били" вражеские авиаудары.

При себе у мужчины было два мобильных телефона и планшет. Более тщательной проверкой лица, а также его техники должны заняться сотрудники СБУ.

Как писал OBOZREVATEL:

ранее Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму в Харькове, организаторы которой "били" по сотрудникам правоохранительных органов и защитникам нашей страны. Они нагло и подло дезинформировали украинских силовиков смс-сообщениями, призывая их перейти на сторону врага или сдаться.

Также СБУ ликвидировала масштабную сеть интернет-агентов, поддерживавших зверства российских оккупантов в Украине. Преступники действовали в нескольких украинских областей.

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