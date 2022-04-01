Жил месяц в лесу и ездил осматривать места авиаударов: на Ривненщине полицейские задержали жителя Кривого Рога. Фото

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
2 минуты
Полиция поймала возможного диверсанта

В Ривненской области поймали 23-летнего украинца, который почти месяц жил в лесу в собственноручно выкопанной землянке и ездил на места российских авиаударов. Подозрительную личность заметили жители села Грушвица Вторая и сообщили об этом офицеру общины.

Вечером в четверг, 31 марта, мужчина был задержан. Как сообщила пресс-служба Полиции Ривненской области, им оказался 23-летний уроженц Кривого Рога.

Копам скрывавшейся в лесу украинец рассказал, что с началом полномасштабного вторжения РФ якобы приехал к бабушке в деревню.

Он утверждал, что уже в первые дни проживания с родственницей начались конфликты. Мол, из-за этого он и покинул дом и поселился в лесу.

Видео дня
Копы поймали подозрительного типа
23-летний парень жил в землянке

По словам жителей села, молодой человек часто уезжал, в том числе и в те населенные пункты, по которым "били" вражеские авиаудары.

При себе у мужчины было два мобильных телефона и планшет. Более тщательной проверкой лица, а также его техники должны заняться сотрудники СБУ.

Планшет украинца
Село Грушвица Вторая на карте

Как писал OBOZREVATEL:

Обращение OBOZREVATEL

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!

УкраинаРивнеВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022stopwarНациональная полиция Украинызадержание