Жены и матери получат 'подарки': оккупанты украли в Чернобыле радиоактивные предметы

Российские оккупанты ограбили отдел Национальной полиции, расположенный на территории, приграничной к Чернобыльской зоне. Мародеры вынесли массу радиоактивных предметов, которые ранее правоохранители изымали у местных жителей с целью их безопасности.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона. Сотрудники полицейского участка выявили пропажу крупной партии конфиската, защищенного надежным сейфом.

"Мы понимаем, что сейчас эти предметы направляются в виде посылок из Беларуси в сторону России. Совсем не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки" от своих "добытчиков", – невесело усмехнулся глава МВД.

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Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заметила, что солдаты РФ "добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах". Она предложила номинировать бедолаг на карикатурную премию Дарвина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые-испытатели доказали, что оккупанты, расположившиеся в окопах Рыжего леса, получили такую дозу облучения радиоактивными частицами, что распад их клеток неизбежен. Дальше следуют только лучевая болезнь и смерть.