Женам убитых российских оккупантов выдали по 10 тысяч рублей: появились фото вдов 'героев Новороссии'

Некоторым женам российских оккупантов, ликвидированных во время боев Вооруженными силами Украины, начали выдавать компенсации. Сумма такой единоразовой выплаты – 10 тысяч рублей.

Не указано, кто именно выдает эти средства, отмечено только, что их собрали для вдов захватчиков "с помощью друзей". Каждую женщину, которой дают эту выплату, фотографируют для отчета, публикуемого в российской соцсети "Вконтакте".

Несколько фото вдов "героев Новороссии" с 10 тысячами рублей в руках распространили в Telegram-канале "Регионалити" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Аналогичную сумму на прицелы мы собираем примерно за 7 секунд", – отметили авторы.

Видео дня

На кадрах из отчетов видно, что всем женам убитых оккупантов выдают две купюры по пять тысяч рублей. После этого каждую из них фотографируют на фоне машины, на окне которой изображена "свастика" рашистов – буква Z.

Как сообщал OBOZREVATEL, семьи погибших российских оккупантов не могут добиться компенсации от государства. По документам, их родные находились на учениях и не участвовали в захватнической войне против украинского народа.