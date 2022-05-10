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Жданов: Путин не успеет нанести ядерный удар по Украине, его могут ликвидировать. Интервью

Татьяна Гайжевская
Война в Украине 2022
4 минуты
14,6 т.
Жданов: Путин не успеет нанести ядерный удар по Украине, его могут ликвидировать. Интервью

Президент страны-агрессора России Владимир Путин подошел к своей "сакральной" дате 9 мая с полным отсутствием побед на украинском фронте. Он был вынужден отказаться от участия в параде победы "самолета судного дня", чтобы понизить градус ядерного противостояния с Западом.

На кораблях агрессора, зашедших в Черное море, нет ядерных зарядов. Любые перемещения подобного оружия из мест хранения отслеживаются разведкой НАТО. Путина могут ликвидировать физически, вопрос лишь в организации этой операции.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Олег Жданов.

С какими "успехами" к 9 мая, к своей сакральной дате, подошел Путин?

– В принципе, ни с какими успехами. Практически ни одна военная задача, поставленная на эту "операцию", на сегодняшний день не выполнена. Киев не взят, Донецкая и Луганская области в границах областей не взяты. Даже Мариуполь не взят. Там идут штурмовые действия, но победы нет. Они не взяли "Азовсталь".

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По поводу "Азовстали". Какая судьба ждет наших защитников? Что будет с ними?

– Трудно сказать, что будет с ними, но, как я понимаю, сдаваться они не собираются. Потому что это будет, во-первых, верная смерть, во-вторых, это будет страшная смерть в плане пыток и издевательств.

А помочь им… На сегодняшний день ситуация настолько сложная, что помочь военным путем пока невозможно. Мы бьемся на Донбассе, сами еле сдерживаем наступление противника и на некоторых участках даже вынуждены отступать.

Воздушная часть военного парада в Москве отменена, говорят, из-за погоды. Действительно ли погода помешала?

– Я думаю, что воздушная часть парада отменена из-за ультиматумов со стороны Запада. Убрали "самолет судного дня", командный борт Ил-80, а больше там и нечего показывать. Видимо, социология показала, что символика Z не совсем приемлема для России. Я смотрю прямую трансляцию – там великолепная погода для авиации, просто летай – не хочу.

Это было сделано из политических соображений. Путин демонстрирует ответ Западу, что никаких намеков на ядерное оружие быть не может.

Это признак того, что Путин начинает понемногу сдаваться?

– Нет, не сдаваться. Это попытка разговора с Западом символами. Другого способа у него нет.

Он начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что они обратят внимание на вопрос о его личной ликвидации. Или на вопрос о введении санкций против близких ему людей. Например, Алина Кабаева. Есть информация, что он просил израильского премьера посодействовать тому, чтобы ее не включали в санкционный список.

Обратите внимание, сразу же все должностные лица в РФ начали говорить: да нет, мы и не собирались применять ядерное оружие. И раз – убрали "самолет судного дня", хотя он должен был стать изюминкой воздушного парада. Про него говорили все кремлевские пропагандисты.

Вы упомянули о ядерном оружии. Мы знаем, что в настоящее время в Черном море находится 50 кораблей РФ, которые могут нести ядерное вооружение. Если вдруг, сугубо теоретически, Путин решит нанести удар, каким будет ответ наших союзников? В частности, Британии, ведь мы помним тематическое заявление Бориса Джонсона.

– Есть заявление Джонсона, есть заявление Блинкена на эту тему. Но я думаю, что Путин вряд ли успеет нанести ядерный удар. Потому что разведка НАТО сегодня отслеживает не только разговоры в Кремле по поводу ядерного оружия, но и места его хранения.

На кораблях ядерного оружия нет, оно находится в местах хранения. Если где-то двинется контейнер с ядерным боезарядом, будут предприняты меры – вплоть до того, что этот контейнер будет просто уничтожен по ходу движения.

Таким образом они продемонстрируют Путину, что ситуацию они контролируют.

Путин подошел ко Дню победы без побед на украинском фронте.

Вы сказали, что Путину намекнули о возможности личной ликвидации. То есть технически при желании это возможно?

– При большом желании, конечно, да.

Это вопрос денег, организации?

– Да, именно так. Вернее, не столько вопрос денег, поскольку деньги есть, сколько организации этого действа.

Почему же до сих пор не организовали? Он уже столько натворил, так уже всех достал, простите на слове…

– Видимо, эта война нужна. Нельзя просто так все решить. Сначала надо сломать мировой порядок, чтобы потом построить новый.

Просто Путина предупредили, что если он будет выходить за рамки того, что можно, а что нельзя, он может поплатиться. Ведение войны конвенциальным оружием допустимо, а оружием массового поражения нельзя.

Зачем нужна эта война? Чтобы истощить силы России?

– Задача Запада в этой войне – максимально ослабить Российскую Федерацию и выбить ее с мирового политического Олимпа. Это можно сделать только через военное поражение.

Если пушки едут, они должны выстрелить. А они еще не доехали.

Возможно ли еще одно наступление на Киев?

– Нет.

На это уже не хватит сил?

– Я понимаю, вы спрашиваете в контексте вчерашнего (8 мая. – Ред.) заявления некоторых должностных лиц. Но мне кажется, там, во-первых, просто непорядочно высказались в отношении Генштаба. Во-вторых, смысл таков: бойтесь все, только мы вас спасем. Это некорректно и неприлично.

Президент Зеленский заявил, что скоро Украина будет праздновать второй День победы. Когда будет перелом в этой войне, когда будем праздновать победу?

– Видимо, Зеленский не слушал вчерашнюю речь этого спикера, потому что из нее выходит, что победа еще не скоро. Это шутка.

Дело в том, что президент знает больше, чем мы с вами. Видимо, вопросы поставок оружия все-таки решаются, и решаются довольно неплохо. Поэтому есть надежда на то, что мы где-то летом можем перейти в контрнаступление.

Удастся ли освободить всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс?

– Думаю, что да. Все будет зависеть от умения наших военных организовать контрнаступательную операцию и от возможностей армии ее выполнить.

Сколько времени может занять контрнаступательная операция?

– Даже не буду прогнозировать, потому что наступление намного сложнее, чем оборона. Потерь будет больше, чем в обороне. Скажу так: это будет длиться месяц.