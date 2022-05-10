Жданов: Путин не успеет нанести ядерный удар по Украине, его могут ликвидировать. Интервью

Президент страны-агрессора России Владимир Путин подошел к своей "сакральной" дате 9 мая с полным отсутствием побед на украинском фронте. Он был вынужден отказаться от участия в параде победы "самолета судного дня", чтобы понизить градус ядерного противостояния с Западом.

На кораблях агрессора, зашедших в Черное море, нет ядерных зарядов. Любые перемещения подобного оружия из мест хранения отслеживаются разведкой НАТО. Путина могут ликвидировать физически, вопрос лишь в организации этой операции.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Олег Жданов.

– С какими "успехами" к 9 мая, к своей сакральной дате, подошел Путин?

– В принципе, ни с какими успехами. Практически ни одна военная задача, поставленная на эту "операцию", на сегодняшний день не выполнена. Киев не взят, Донецкая и Луганская области в границах областей не взяты. Даже Мариуполь не взят. Там идут штурмовые действия, но победы нет. Они не взяли "Азовсталь".

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– По поводу "Азовстали". Какая судьба ждет наших защитников? Что будет с ними?

– Трудно сказать, что будет с ними, но, как я понимаю, сдаваться они не собираются. Потому что это будет, во-первых, верная смерть, во-вторых, это будет страшная смерть в плане пыток и издевательств.

А помочь им… На сегодняшний день ситуация настолько сложная, что помочь военным путем пока невозможно. Мы бьемся на Донбассе, сами еле сдерживаем наступление противника и на некоторых участках даже вынуждены отступать.

– Воздушная часть военного парада в Москве отменена, говорят, из-за погоды. Действительно ли погода помешала?

– Я думаю, что воздушная часть парада отменена из-за ультиматумов со стороны Запада. Убрали "самолет судного дня", командный борт Ил-80, а больше там и нечего показывать. Видимо, социология показала, что символика Z не совсем приемлема для России. Я смотрю прямую трансляцию – там великолепная погода для авиации, просто летай – не хочу.

Это было сделано из политических соображений. Путин демонстрирует ответ Западу, что никаких намеков на ядерное оружие быть не может.

– Это признак того, что Путин начинает понемногу сдаваться?

– Нет, не сдаваться. Это попытка разговора с Западом символами. Другого способа у него нет.

Он начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что они обратят внимание на вопрос о его личной ликвидации. Или на вопрос о введении санкций против близких ему людей. Например, Алина Кабаева. Есть информация, что он просил израильского премьера посодействовать тому, чтобы ее не включали в санкционный список.

Обратите внимание, сразу же все должностные лица в РФ начали говорить: да нет, мы и не собирались применять ядерное оружие. И раз – убрали "самолет судного дня", хотя он должен был стать изюминкой воздушного парада. Про него говорили все кремлевские пропагандисты.

– Вы упомянули о ядерном оружии. Мы знаем, что в настоящее время в Черном море находится 50 кораблей РФ, которые могут нести ядерное вооружение. Если вдруг, сугубо теоретически, Путин решит нанести удар, каким будет ответ наших союзников? В частности, Британии, ведь мы помним тематическое заявление Бориса Джонсона.

– Есть заявление Джонсона, есть заявление Блинкена на эту тему. Но я думаю, что Путин вряд ли успеет нанести ядерный удар. Потому что разведка НАТО сегодня отслеживает не только разговоры в Кремле по поводу ядерного оружия, но и места его хранения.

На кораблях ядерного оружия нет, оно находится в местах хранения. Если где-то двинется контейнер с ядерным боезарядом, будут предприняты меры – вплоть до того, что этот контейнер будет просто уничтожен по ходу движения.

Таким образом они продемонстрируют Путину, что ситуацию они контролируют.

– Вы сказали, что Путину намекнули о возможности личной ликвидации. То есть технически при желании это возможно?

– При большом желании, конечно, да.

– Это вопрос денег, организации?

– Да, именно так. Вернее, не столько вопрос денег, поскольку деньги есть, сколько организации этого действа.

– Почему же до сих пор не организовали? Он уже столько натворил, так уже всех достал, простите на слове…

– Видимо, эта война нужна. Нельзя просто так все решить. Сначала надо сломать мировой порядок, чтобы потом построить новый.

Просто Путина предупредили, что если он будет выходить за рамки того, что можно, а что нельзя, он может поплатиться. Ведение войны конвенциальным оружием допустимо, а оружием массового поражения нельзя.

– Зачем нужна эта война? Чтобы истощить силы России?

– Задача Запада в этой войне – максимально ослабить Российскую Федерацию и выбить ее с мирового политического Олимпа. Это можно сделать только через военное поражение.

Если пушки едут, они должны выстрелить. А они еще не доехали.

– Возможно ли еще одно наступление на Киев?

– Нет.

– На это уже не хватит сил?

– Я понимаю, вы спрашиваете в контексте вчерашнего (8 мая. – Ред.) заявления некоторых должностных лиц. Но мне кажется, там, во-первых, просто непорядочно высказались в отношении Генштаба. Во-вторых, смысл таков: бойтесь все, только мы вас спасем. Это некорректно и неприлично.

– Президент Зеленский заявил, что скоро Украина будет праздновать второй День победы. Когда будет перелом в этой войне, когда будем праздновать победу?

– Видимо, Зеленский не слушал вчерашнюю речь этого спикера, потому что из нее выходит, что победа еще не скоро. Это шутка.

Дело в том, что президент знает больше, чем мы с вами. Видимо, вопросы поставок оружия все-таки решаются, и решаются довольно неплохо. Поэтому есть надежда на то, что мы где-то летом можем перейти в контрнаступление.

– Удастся ли освободить всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс?

– Думаю, что да. Все будет зависеть от умения наших военных организовать контрнаступательную операцию и от возможностей армии ее выполнить.

– Сколько времени может занять контрнаступательная операция?

– Даже не буду прогнозировать, потому что наступление намного сложнее, чем оборона. Потерь будет больше, чем в обороне. Скажу так: это будет длиться месяц.