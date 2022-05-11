Жданов назвал два направления, которые РФ считает ключевыми: на остальных – отвлекает внимание

Вражеская армия РФ сосредоточилась на двух направлениях фронта в Украине – Изюмском и в Мариуполе. На других оккупанты топчутся на месте и фактически отвлекают внимание украинских защитников.

Ныне страна-агрессор не имеет достаточно ресурсов для осуществления полноценного наступления на всех направлениях. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "РБК-Украина".

По его словам, большинство направлений путинские военные сейчас используют как отвлекающий маневр и для ведения разведки за нашей обороной. На какую-либо значительную наступательную операцию у ВС РФ отсутствуют силы и средства.

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"Мариуполь и Изюмское направление – те, где противник сейчас сосредотачивает основные усилия", – подчеркнул Жданов.

Он говорит, что в других местах российские оккупанты очень вяло атакуют, действуют "на авось", а в итоге украинские воины отбивают их обратно.

"Они наступают – нет успеха – откатились. Успех есть – продолжают проводить наступление – потом наши идут в контрнаступление и выбивают их. И вот такой подход уже продолжается вторую неделю", – объяснил военный эксперт.

Отметим, что на 77-е сутки войны путинская армия штурмует ряд городов на Донбассе, а в Мариуполе продолжает наносить удары по территории металлургического комбината "Азовсталь".

Параллельно войска РФ атакуют инфраструктуру мирных населенных пунктов Украины. Накануне оккупанты обстреляли Черниговщину и ударили по Очакову в Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке США считают, что война РФ против Украины "зашла в тупик". Глава американского Агентства оборонной разведки Скотт Беррьер заявил, что ситуация на фронте остается сложной.