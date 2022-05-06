"Жалею, что поехал": оккупант жалуется на мощь ВСУ на Харьковщине. Аудиоперехват

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации охвачены паникой и сожалеют, что приехали на войну в Украину. Отдельно оккупанты отмечают героическое сопротивление украинских защитников на Харьковщине.

Об этом говорится в перехваченных СБУ телефонных разговорах захватчиков. Среди прочего, россияне жалуются на командиров, которые посылают их насмерть, а сами сидят в тылу (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", – жалуется российский оккупант своей матери.

Он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу.

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"Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету", – жалуется представитель "второй армии мира".

Как известно, согласно последним официальным данным, украинские защитники уничтожили около 25 000 российских военных. Почти втрое больше россиян были ранены в боях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты массово отказываются идти в наступление на Херсонском направлении. Особенно их пугает поселок Чернобаевка, где их используют как "пушечное мясо".

Также российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Кроме того, россияне рассказывают, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.

В телефонных разговорах с родными российские оккупанты жалуются, что сходят с ума, побывав на передовой. Они напуганы своими боевыми потерями в Украине – в некоторых подразделениях не осталось офицеров. Чтобы не воевать с украинскими военными, оккупанты ломают собственную технику. В этом их поощряют родственники из России.