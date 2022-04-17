Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс ради прекращения войны и будет сражаться

Украина не намерена отказываться от оккупированных территорий на востоке ради прекращения войны. Ее защитники готовы сражаться с оккупантами в битве за Донбасс, которая может повлиять на ход всей войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. Так, глава государства объяснил, что нет никаких гарантий того, что РФ вновь не попытается захватить Киев, если она сможет захватить Донбасс.

"Поэтому для нас очень важно не пустить их, стоять на своем, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что не доверяет российским военным и российскому руководству.

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"Мы понимаем, что мы отбили их и они ушли (они убегали из Киева, с севера, из Чернигова и с того направления). Если они смогут захватить Донбасс, это не значит, что они не пойдут дальше в сторону Киева", – объяснил Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что для него "большая боль" видеть потерянные жизни украинцев. На вопрос о том, что он думает о политиках мира, говорящих "Никогда больше" в День памяти жертв Холокоста, Зеленский ответил:

"Я не верю миру. Мы не верим словам. После действий России мы не верим нашим соседям. Мы не верим всему этому. Единственная вера там – это вера в себя, в наш народ, вера в наши Вооруженные силы и вера в то, что страны будут поддерживать нас не только словами, но и действиями".

Он добавил, что Будапештский меморандум для него теперь – "просто бумажка, которая ничего не стоит".

Президент также подчеркнул важность того, как скоро будет доставлено необходимое оружие Вооруженным Силам Украины:

"Мы готовы использовать любой тип техники, но ее нужно доставить очень быстро. И у нас есть возможность научиться использовать новую технику".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты понесут ответственность за все зло, что они сотворили в Украине. По словам президента, армия РФ отбросила многие украинские города на 80 лет назад.