Зеленский заявил, что Украина будет разыскивать людей, которые пытали украинцев: мы начинаем собирать информацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет разыскивать преступников, которые пытали наших граждан. По его словам, власти уже начали собирать соответствующую информацию.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с украинскими журналистами, транслировавшейся в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что будет создана специальная процедура, как найти и наказать преступников.

"Есть наше внутреннее дело касательно этих преступников, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать информацию и будем искать этих людей. Есть люди, которые очень хотят найти этих преступников. Если международное законодательство не будет нам в этом помогать, то это сделает украинский закон" , – подчеркнул президент.

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Он также добавил, что Украина и ЕС создадут совместную комиссию – прокуроры разных государств совместно с нашими правоохранителями будут проводить расследование преступлений российских оккупантов.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известны воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как сейчас выглядит Буча. Он запечатлел командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевщина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневную должность преступлениям русских извергов в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, боятся ли они и дальше "спровоцировать и оскорбить" Москву.

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