Зеленский заявил, что начался второй этап войны с Россией: ни шагу назад. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день начался второй этап войны с Россией. По его словам, задача этого этапа состоит в том, чтобы максимально вытеснить агрессора с территории нашего государства.

При этом глава государства отметил, что основная цель заключается в возобновлении территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Об этом Зеленский рассказал во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, запись которого опубликована в YouTube Офиса президента (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что сейчас Украина ждет от западных партнеров вооружение, необходимое для изгнания врага из временно оккупированных территорий страны.

Видео дня

"Есть уверенность в людях, уверенность в Вооруженных силах, уверенность в себе, в том, что будет победа. Мы сейчас видим, что мы не отступаем. На сегодняшний день это уже новый этап. На каких-то территориях мы стоим, они заблокированы российскими военными, там мы ждем соответствующую технику, чтобы она появилась с нашей стороны. На некоторых территориях мы движемся вперед. Поэтому ни шагу назад!", – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что мгновенно восстановить территориальную целостность страны не получится, однако основная задача уже выполнена – продвижение России вперед остановлено. При этом Зеленский отметил, что восстановление территории страны будет проходить, в том числе, в дипломатическом формате.

"Цель любого украинца – возобновление нашей территориальной целостности в международно признанных границах. Я понимаю, что невозможно все и сразу. Сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом уже вступит в силу дипломатия. Сегодня желательно было сделать первый этап, и мы его сделали - остановить Россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап - максимально сделать так, чтобы Россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе", – подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины должны заставить российских оккупантов вернуться за те границы, которые они занимали до утра 24 февраля. Только это станет показателем реальной победы Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность "замораживания" войны с Россией. Он заявил, что отныне аналогов Минских соглашений быть не может.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, читатели авторитетного журнала TIME внесли украинского президента Зеленского в топ-рейтинг самых влиятельных политиков мира.