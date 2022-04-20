Зеленский заявил, что готов обменять военнопленных РФ на безопасный проход гумкоридором жителей и защитников Мариуполя

Украина стремится спасти защитников и жителей Мариуполя, оказавшихся в блокаде российских оккупантов и находящихся в бесчеловечных условиях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять пленных российских военнослужащих на безопасный проход по гуманитарному коридору гражданских граждан и защитников Мариуполя.

Кремль пока не отреагировал на предложение главы Украинского государства. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

"Президент Зеленский заявил, что готов обменять российский военнопленных на безопасный проход гумкоридором гражданских и защитников Мариуполя. Ждем ответ Кремля", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты блокируют Мариуполь с 1 марта. Практически все это время Россия беспощадно обстреливает город. В частности, артиллерийские снаряды, ракеты и бомбы сбрасываются на жилые дома и общественные места, где мирные жители города скрывались от обстрелов. Так, бомбы рашисты сбрасывали на Драматический театр, где погибло около 300 мирных жителей, и один из городских роддомов, где находились женщины-роженицы и дети.

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Мариуполь уничтожен на 95%. Люди неделями оставались без тепла, воды, пищи и лекарств, под непрерывными обстрелами. Количество убитых мирных граждан в городе оценивается минимум в 22 тысячи человек.

Прорывающиеся из заблокированного города наружу кадры из города, который уничтожает РФ, шокируют.

В последние несколько дней Россия начала сбрасывать сверхмощные бомбы на один из форпостов защитников Мариуполя. Оккупанты практически полностью уничтожили завод "Азовсталь" в Мариуполе, под завалами оказались много людей.

Все это время Россия отказывала в согласовании гуманитарного коридора для эвакуации людей как Киеву, так и иностранным миссиям и просьбам со стороны президентов Франции и Турции, адресованным Путину.

И даже в тяжелейших условиях украинские воины в Мариуполе умудряются не только держать оборону и уничтожать врага, но и спасать побратимов.