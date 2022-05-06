Зеленский вручил новые награды украинским защитникам: их подвиги вдохновляют. Фото

Президент Владимир Зеленский наградил украинских военных, защищающих Украину от российского нашествия. Политик подчеркнул, что подвиги Героев вдохновляют и не остаются незамеченными.

Соответствующий пост глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. Он рассказал, что военнослужащим он вручил новое отличие "Крест боевых заслуг".

"Наши герои проявляют выдающуюся храбрость и отвагу, защищая родную землю. Их подвиги во время выполнения боевых заданий вдохновляют и не остаются незамеченными. Спасибо за службу! Победим!", – сказано в сообщении.

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Отметим, накануне стало известно, что президент Зеленский учредил почетное отличие "За мужество и отвагу". Ним будут награждать военных, таким образом чествуя их боевые победы в борьбе за целостность и независимость Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, банк Эстонии планирует выпустить в обращение монету, посвященную Украине. Ее дизайн создала украинка, которая учится в местной академии художеств. Ожидается, что к концу этого года будут выпущены специально разработанные монеты, а выручку передадут НБУ.