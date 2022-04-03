Зеленский упрекнул НАТО в многолетних страхах перед Россией

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул НАТО в нерешительности в отношениях с Россией. По его словам, это привело к военным преступлениям, совершенным солдатами Кремля в Украине.

Об этом он заявил 3 марта в видеообращении к украинскому и мировому сообществу. Президент отметил, что ровно 14 лет назад у НАТО была возможность принять Украину в Альянс, но этого так и не произошло.

"Они думали, что, отказав Украине, смогут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и жить рядом с нами нормально".

Через 14 лет после того ошибочного расчета Украина пережила революцию и восемь лет войны на Донбассе. А теперь боремся за жизнь в самой страшной войне в Европе за все время после Второй мировой".

Видео дня

Зеленский добавил, что он не обвиняет Запад в преступлениях, которые совершают российские военные и политики. При этом он говорит о нерешительности НАТО и о многолетних страхах перед Россией.

"14 лет назад руководитель России в Бухаресте сказал западным лидерам, что нет такой страны, как Украина. А мы доказываем, что есть такая страна. Была и будет.

Мы не будем прятаться за сильными мира сего. Мы не будем никого уговаривать", – констатировал президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в уничтоженную российской армией Бучу.

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