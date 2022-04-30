Зеленский солдатам РФ: российские генералы подготовились к наступлению и привезли новые рефрижераторы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты собирают дополнительные силы для атак на востоке нашего государства. Они уже нагнали подкрепление на Харьковщине и пытаются усилить давление на ВСУ на Донбассе.

Об этом украинский лидер сказал в субботу, 30 апреля, в вечернем видеообращении (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что в этой бессмысленной для РФ войны она уже потеряла более 23 тысяч своих солдат. Однако даже это не останавливает агрессора.

Зеленский обратился к солдатам РФ, отметив, что командование не рассказывает им о подготовке дополнительных рефрижераторов для хранения трупов, и о том, какие новые "плановые" потери ожидаются генералами.

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"Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен, набирают новых людей со слабой мотивацией и боевым опытом. Они хотят добрать нужное количество, чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения. Еще тысячи российских солдат будут убиты, тысячи будут ранены в ближайшие недели...Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным?" – сказал президент.

Он подчеркнул, что командиры оккупантов врут им о "серьезной ответственности" за отказ воевать против Украины.

"Каждый российский солдат еще может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", – заявил Зеленский.

Он рассказал, что с начала полномасштабной войны с РФ наши защитники уничтожили более тысячи российских танков, около 200 самолетов, почти 2,5 тысячи бронированных боевых машин. Однако у оккупантов еще есть техника в запасах, так же, как и ракеты для нанесения ударов по Украине.

"Но эта война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве", – отметил гарант.

Глава государства добавил, что Украина продолжает активно общаться с партнерами для усиления санки против РФ. Страна-агрессор должна нести ответсвенность за Мариуполь, за все разрушенные города, общины Украины, за военные преступления против наших людей, за ракетные и авиаудары по территории Украины.

"В ближайшее время ожидаем решения по нефтяным ограничениям против России. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения через продажу так называемых нефтяных смесей. Если любая компания или государство будет помогать России торговать нефтью, она также должна получить санкции", – подчеркнул президент Украины.

Он сообщил, что все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с украинским Мариуполем. В частности, о ситуации в городе Зеленский поговорил с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Это не останется без ответственности для России. Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников. Очень детально говорили об этом с генсеком ООН во время его визита в Киев. Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все-таки осуществилась", – сказал Зеленский.

миссия из Мариуполя все же свершилась", – сказал Зеленский.

Президент рассказал, что на территории 93% деоккупированных населённых пунктов уже работают гуманитарные штабы. Продолжается разминирование территорий, временно находившихся под контролем войск РФ. 69% деоккупированных городов, сел и поселков снова с полноценным местным самоуправлением.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, связи, водоснабжения, обеспечения газом, дорог, доступа к образованию, медицине и финансовым учреждениям.

"Конечно, впереди еще очень много работы. Оккупанты еще до сих пор на нашей земле и до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем, Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты изображают из себя якобы хозяев. Украинский флаг вернется повсюду, где он должен быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории", – резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Киеву. Украинский лидер со своей стороны поблагодарил коллегу за уже присланные 615 тонн грузов.