Зеленский сказал, при каком условии РФ может применить ядерное оружие

Россия сможет применить ядерное оружие только в том случае, если почувствует свое преимущество. Но помощь стран Запада или вступление Украины в НАТО не подтолкнули бы агрессора к такому шагу.

В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. Своими мыслями по этому поводу он поделился в интервью индийскому СМИ Republic Media Network. Он отметил, что РФ всегда использовала силу в тот момент, когда "ощущала слабость и неуверенность другой стороны".

"Использование любого оружия, и ядерное не исключение, будет не потому, что кто-то вступится за Украину, не потому, что нас взяли бы в НАТО, хотя этого не произошло, и не потому, что та или иная страна передаст нам самолеты или танки. Россия может использовать даже ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество. Именно преимущество, а не то, что говорит мировая дипломатия: если они будут загнаны в угол", – считает Зеленский.

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Также, по его словам, российское руководство "любит жизнь и не хочет отдавать власть". А использования ядерного оружие приведет именно к тому, что эти люди "потеряют все".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский готов лично вести переговоры с Путиным о завершении войны несмотря на зверства российских оккупантов против мирных жителей Украины. Президент готов говорить с диктатором на все темы, но среди приоритетных – прекращение огня, а также вопросы Донбасса и Крыма.