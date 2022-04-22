Зеленский: Россия принесла в нашу страну смерть, но у смерти нет шансов победить жизнь. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты принесли в Украину смерть. После 8 лет войны на востоке РФ захотела полностью уничтожить украинское государство. Однако какими бы не были жестокими битвы, у смерти нет шансов победить жизнь.

Об этом Зеленский сказал в новом видеообращении вечером 22 апреля. Украина уже 58 дней сдерживает наступление вражеской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задача сейчас – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоговорящих. Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных – это сама Россия", – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что в РФ нет свободы слова, нет свободы выбора, процветает бедность и жизнь простых людей абсолютно не ценится. Поэтому вражеская армия вынуждена ехать в Украину, чтобы украсть себе хоть что-то. "Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть", – отметил президент.

По словам Зеленского, полномасштабное вторжение в Украину может быть только началом реализации планов Путина. Агрессор наверняка хочет захватить и другие страны. Поэтому мировое сообщество должно помогать украинцам, чтобы оккупанты не развязали новой войны. Президент отметил, что "остаться сегодня нейтральным – наиболее рискованная ставка".

Что касается новостей с фронта, то Зеленский отметил, что Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где решается судьба этой войны и будущее Украины. Оккупанты хотят убить как можно больше людей и уничтожить все, что они видят, однако ВСУ продолжают отбивать вражеские атаки на юге и востоке. "И я благодарен каждому нашему защитнику и каждой нашей защитнице, которые храбро держатся и приучают российскую армию к мысли о том, что российские шансы в этой войне могут быть меньше украинских", – заявил Зеленский.

Украинская власть продолжает работать над тем, чтобы наши военные получили все необходимое вооружение. Президент выразил благодарность всем партнерам, которые начали передавать нам то, о чем их просили.

Зеленский рассказал, что в течение этой недели провели разминирование еще в 70 населенных пунктов, теперь их уже 184. В освобожденные от оккупантов города и села возвращается привычная жизнь, восстанавливается транспортное сообщение и подача электричества, газа. "Верю, что такой возврат произойдет и на юге нашего государства, и на востоке Украины. Во всех районах, куда под флагом России были занесены деградация, разрушение и смерть", – сказал президент.

Также он сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами еще 48 защитников Украины – за мужество в боевых действиях, за примерное исполнение воинского долга.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит мощные контрнаступления против группировок Российской Федерации. Он подчеркнул, что российские оккупанты получат по зубам.