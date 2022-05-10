Зеленский: Россия показала свое отношение к Европе, обстреляв Одессу в день визита президента Евросовета

Российские оккупанты ударили ракетами по Одессе во время визита главы Европейского Совета Шарля Мишеля. Таким образом Кремль еще раз продемонстрировал свое настоящее отношение к Европе.

"И таким оно всегда было, что бы ни говорили в Москве", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 9 мая. По его словам, Мишель своими глазами увидел заблокированное море в Одессе, где впервые за множество лет нет ни движения торгового флота, ни обычной портовой работы.

"Наверное, этого в Одессе не было еще никогда со времен Второй мировой войны. Обычная жизнь, связанная с морем, заблокирована Россией. Именно Россией. И это удар далеко не только по Украине", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что без украинского аграрного экспорта на грани дефицита продовольствия оказались уже десятки стран в разных регионах мира. "А со временем ситуация может оказаться откровенно страшной. Политики уже обсуждают, каковы последствия ценового кризиса и голода в странах Африки, странах Азии. Это – прямое следствие российской агрессии", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что решить проблему можно только путем давления на Россию и принуждением агрессора остановить позорную войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 9 мая во время ракетного обстрела Одессы в городе проходила встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Во время воздушной тревоги им пришлось спускаться в бомбоубежище.

Позже вечером оккупанты еще раз атаковали Одессу, в городе прогремели взрывы, в соцсетях местные жители писали, что их было не меньше пяти.