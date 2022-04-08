Зеленский: российские пропагандисты готовят "ответ" на события в Буче

Российские оккупанты хотят оправдаться за зверские убийства мирного населения в Буче. Враги начали собирать тела убитых людей, чтобы пропагандисты подготовили сюжеты якобы о том, что их убили в Мариуполе украинские защитники.

О подлых планах Кремля рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в четверг, 7 апреля. "Поступает все больше информации о том, что российские пропагандисты готовят, так сказать, зеркальный ответ на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче", – сообщил он.

"Собираются показать жертв в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их. И могут использовать где-нибудь в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями", – рассказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что у оккупантов не осталось никаких человеческих качеств. Россияне собирают тела убитых людей, чтобы цинично использовать их как пропагандистский реквизит. "И это отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Офисе президента заявили, что Россия должна стать официальным изгоем для стран Европы после того, что оккупанты натворили в Буче и других украинских городах. При этом Зеленский готов вести переговоры с Путиным о завершении войны несмотря на зверства российских оккупантов против мирных жителей Украины.