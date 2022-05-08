Зеленский: разблокировать Мариуполь военным путём невозможно. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины не могут совершить деблокаду печально известного Мариуполя военным способом. У защитников нашей земли просто нет такого вооружения, которое бы позволило выгнать оккупантов из окрестностей осажденного города.

Об этом лидер нации заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает OBOZREVATEL. При этом он указал, что Украине все же удалось эвакуировать все гражданское население из укрытия "Азовстали" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский выразил огорчение, что из блокадного Мариуполя не удалось вывести бойцов героического полка "Азов". На помощь в этом вопросе были привлечены профессиональные переговорщики из Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.

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"РФ меняет военных только, если они пленные – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который есть от Российской Федерации. Других ответов не существует", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что перед визитом к президенту Зеленскому в Киеве, глава канадского правительства посетил освобожденную от рашистов Ирпень. Он был шокирован, увидев сожженные дома и уничтоженные объекты инфраструктуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как обстоит ситуация на заводе "Азовсталь", ключевой локации обороны Мариуполя, после неоднократной попытки рашистов прорвать кордон украинских защитников и захватить здание штурмом.