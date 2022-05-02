Зеленский прояснил официальный статус 'Азова'

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил, что полк "Азов" – это подразделение Национальной гвардии. Эти бойцы являются составной частью официальной армии нашего государства.

Об этом глава государства сказал во время разговора с журналистом греческого общественного вещателя ЕRΤ. Он подчеркнул, что есть разница между добровольцами и воинами ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский отметил, что именно добровольческие батальоны внесли важный вклад в защиту Украины в самом начале войны с РФ в 2014 году. И за это их ценят, помнят и уважают. После этого часть добровольцев ушла в политику.

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"Те, кто решил действовать в Вооруженных силах Украины, они стали военными и действуют в ВСУ. Это две разные вещи", – сказал гарант.

Он добавил, что Мариуполь сейчас защищают профессиональные военные. Среди них и "Азов", и нацгвардейцы, и пограничники, и десантники – Вооруженные силы Украины.

"Мы должны понимать: так как бьются Вооруженные силы Украины, никто так не может. Так защищать "Азовсталь" и защищать Мариуполь могут только профессиональные военные", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты планировали взять Мариуполь за три дня. Однако с начала полномасштабного наступления РФ полком "Азов" было убито по подтвержденным данным – 1157 захватчиков, и еще 840 – по неподтвержденным. Бойцы продолжают борьбу.