Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему ОС Наеву

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву. Он является командующим Объединенных сил ВСУ.

Об этом лидер государства сообщил в своем видеообращении 27 апреля. Зеленский уже подписал соответствующий указ.

Также государственными наградами Украины президент отметил 173 военнослужащих Вооруженных сил Украины. "Благодарен всем, кто приближает нашу победу!" – сказал Зеленский.

Сергей Наев был назначен командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ в марте 2018 года. Тогда же он стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил. В ряды украинской армии уроженец Винницкой области присоединился еще в 1993 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о награждении более 200 военнослужащих Вооруженных сил, которые защищают от Мариуполь от российских оккупантов.