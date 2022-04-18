Зеленский присвоил звание Героя двум воинам-пограничникам: один из них погиб со словами 'Слава Украине'

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля присвоил звание Героя двум пограничникам. Военные Игорь Дашко и Виталий Кучерявый погибли, защищая Украину.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко на своей Facebook-странице. Он отмечает, что оба офицера проявили невиданное мужество в бою.

В частности, Дашко принимал непосредственное участие в обороне Мариуполя, где был тяжело ранен. Он принял на себя удар противника, прикрыв отход своей группы. В последний момент, когда военного окружили оккупанты, он выкрикнул "Слава Украине" и взорвал себя вместе с радиостанцией гранатой.

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Виталий Кучерявый руководил обороной города Счастья в Луганской области. Бойцы его подразделения уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники, успешно отражали атаки врага и взяли в плен много русских военных. Офицер погиб в результате артиллерийского удара.

"Кроме того, согласно последним указам президента, государственными наградами отмечены еще 64 пограничника, 17 из которых – посмертно. Уважение и слава павших и живых, кто с честью исполнял воинскую обязанность", – добавляет Дейнеко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как украинцы прощаются с павшими героями.