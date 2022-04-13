Зеленский предложил обменять Медведчука на попавших в российский плен украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного нардепа Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

Такую инициативу глава государства озвучил в новом видеообращении. По словам Зеленского, Медведчук пытался сбежать из Украины и использовал военную форму, чтобы замаскироваться.

"Вот такой "воин". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и наших девушек, которые сейчас в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую ​​возможность", – сказал президент.

Видео дня

Зеленский сообщил, что поступает все больше доказательств зверских преступлений российских оккупантов против мирного населения Украины, в том числе в отношении женщин и детей.

"Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли российские солдаты. Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого не понадобилось, мы найдем всех. И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки. Достанем каждого", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук был задержан в результате спецоперации СБУ. Об этом вечером 12 апреля сообщил президент Владимир Зеленский. На опубликованных фото кум Путина сидел в наручниках и в украинской военной форме. В Офисе президента отметили, что единственный шанс Медведчука остаться в живых – "прописаться" в украинской тюрьме, поскольку в России его могли бы физически устранить.

Медведчук подозревается в государственной измене. Ранее появилась информация о том, что кум Путина вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал из-под домашнего ареста.