Зеленский поздравил пехотинцев и показал сильные военные кадры

6 мая у украинских пехотинцев важное событие – День пехоты Вооруженных сил Украины. Пехотинцев не зря называют "пахарями" войны, ведь на них ложится самое тяжелое бремя боевых действий. С профессиональным праздником украинских защитников поздравил президент Владимир Зеленский.

Слова поддержки и благодарности за мужество украинским пехотинцам президент написал в Telegram. Он также опубликовал военные кадры украинских пехотинцев (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские мужественные воины героически берут на себя удар российских оккупантов, выполняя сложные задачи на поле боя. Президент поблагодарил отважных защитников Украины за их профессионализм, смелость и верность своему народу и Родине.

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"Украинские пехотинцы мужественно и профессионально защищают родную землю. На долю пехоты выпадает немало испытаний во время войны, но наши ребята героически выполняют сложные задания на поле боя и не оставляют врагу никакого шанса. Гордимся и благодарим вас. С профессиональным праздником!", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских пехотинцев с днем пехоты Вооруженных сил Украины.