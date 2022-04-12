Зеленский показал ролик о смелости украинцев в борьбе с врагом: ничего не боятся и защищают свое

Смелостью украинского народа в противостоянии российским оккупантам восхищается весь мир. Президент Владимир Зеленский в рамках проекта #BRAVEUKRAINE показал новый ролик об украинцах.

Видео появилось в Telegram-канале главы государства. Зеленский отметил, что наши люди ничего не боятся и защищают свое, а также объединяют вокруг себя весь мир.

"Быть смелым – быть Украиной", - подчеркнул президент.

В самом ролике показаны разные моменты борьбы украинцев, как на временно оккупированных территориях, а также по всей стране, так и за рубежом.

Также отмечается, что у смелости нет предела и она сильнее оружия.

Видео дня

Отметим, что более 20 тысяч иностранных добровольцев из 52 стран мира вступили в Интернациональный легион территориальной обороны. Все для того чтобы помочь украинцам бороться с рашистами. Смельчаки увлеклись смелостью и мужеством украинцев и убеждены, что у россиян нет шансов на победу.

Напомним, президент США Джо Байден назвал украинцев невероятными. Он увлеченно отозвался о мужестве простых граждан и их смелости в борьбе с российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант признался, что поражен силой и смелостью украинцев. Захватчики считали, что легко смогут захватить Украину. Они недооценили нашу армию.