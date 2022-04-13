Зеленский показал миру, в каком оружии нуждается Украина, и призвал действовать немедленно. Видео

Запад должен объединиться в поддержке Украины и предоставить оружие украинскому войску, чтобы отбить российскую агрессию. Потому что президент РФ Владимир Путин не собирается останавливаться – и если победит Украину, пошлет свои войска дальше, в Европу.

Чтобы этого не допустить, Украине не нужны иностранные солдаты, нам нужно современное оружие. Ее перечень озвучил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к цивилизованному миру.

Зеленский подчеркнул: когда Россия вторглась в Украину 24 февраля, самые оптимистичные прогнозы западных экспертов предполагали, что максимум через неделю наша страна будет полностью оккупирована россиянами. Однако украинские защитники не только противостоят агрессору уже более полутора месяцев, но и освободили значительную часть оккупированных в первые дни вторжения РФ территорий.

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Теперь Путин готовится ко "второму раунду" - и собирается бросить все свои силы на покорение украинского востока, включая Харьков, Донбасс и Мариуполь.

Россия не намерена останавливаться на Украине. Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому либо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", – сказал Зеленский.

Украина не просит западные страны воевать вместо нас. Украина просит помочь героическим защитникам украинского государства оружием, которое позволило бы и дальше сдерживать российскую орду, которая десятилетиями развивала свой военный потенциал вместо того, чтобы позаботиться о благосостоянии своих граждан.

"Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный перечень оружия. Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести до ваших правительств, администраций президентов, руководителей ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну", - подчеркнул глава государства.

Он также озвучил, в каких именно технике и оружии срочно нуждается Украина, чтобы остановить нацистскую РФ.

Украина просит предоставить:

- артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;

– артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;

- реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

- БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

- танки (Т-72, американские или германские аналоги);

- системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

– боевую авиацию.

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией.

Дайте Украине оружие сейчас, чтобы вместе победить это зло", - призвал Зеленский мир.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский призвал ЕС найти инструменты давления на Москву, чтобы остановить депортацию украинцев в Россию. По его данным, против воли из Украины оккупанты вывезли в Россию более полумиллиона украинцев. Из них – около 121 тысячи украинских детей.