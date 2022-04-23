Зеленский оценил возможность военной деблокады Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день наше государство не готово разблокировать Мариуполь военным путем. В окруженном российскими оккупантами городе остаются как обороняющие его воины, так и тысячи мирных жителей.

Об этом глава государства сказал в субботу вечером, 23 апреля, во время пресс-конференции насчет войны в Украине. Мероприятие транслируется в эфире национального телемарафона.

Зеленский подчеркнул, что мы имеем полное право на военную разблокировку наших городов. Однако в Мариуполе пока нет возможности это сделать.

"Готовы ли мы сейчас – мы не готовы, никому не верьте", – сказал он.

Президент добавил, что наши военные, которые сейчас находятся в заблокированной россиянами части Мариуполя, прекрасно это понимают.

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"Парни, которые сейчас в той части Мариуполя, защищают "Азовсталь", командиры – прекрасно это понимают. Это реальность", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что Мариуполь еще не полностью под контролем оккупантов. В четверг, 21 апреля, там шли уличные бои между украинскими воинами и российскими захватчиками. А президент Украины говорил о том, что страна ведет подготовку к военному пути деблокады города.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский показал, каким был Мариуполь до нападения России на Украину 24 февраля. Гарант отметил, что фотограф, сделавший опубликованные им снимки, уже погиб.