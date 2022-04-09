Зеленский оценил угрозу наступления оккупантов на Харьков и рассказал, от чего будет зависеть развитие событий. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если в противостоянии с российскими оккупантами выстоит Мариуполь, наступления на восток страны не будет. По его словам, украинские защитники сейчас сдерживают там около 10 тысяч российских военных.

В то же время глава государства добавил, что ход войны будет зависеть от множества факторов. Об этом Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как будет идти процесс зависит от многих вещей. Стоит Мариуполь…сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные, сильные, мощные, крепкие. Для них это большое испытание. Вокруг них 10 тысяч российских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч там и будут находиться и не пойдут на Восток", – сказал президент.

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Также президент отметил, что вероятность наступления оккупантов на Харьков зависит и от желания президента РФ Путина идти дальше. Однако главную роль, заметил Зеленский, в противостоянии на Донбассе будут играть Вооруженные силы Украины.

"Зависит от того, насколько мы будем крепкими, насколько быстрыми будут наши партнеры с поставкой вооружения. Зависит от того насколько руководитель РФ готов идти дальше. Самое главное - все будет зависеть, в первую очередь, от наших Вооруженных сил. Поэтому, самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", – подытожил Зеленский.

Напомним, защитники Мариуполя показали фото из города, подтверждающие страшные преступления российских оккупантов против мирных мариупольцев. Тела безжалостно убитых в Мариуполе лежали буквально повсюду, их было очень много.

По данным Мариупольского горсовета, Россия убила в городе не менее 5 тысяч человек. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков называет в 6 раз большую цифру убитых. По его данным, в разбомбленном оккупантами Мариуполе могли погибнуть 30 тысяч человек.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшие две недели на Донбассе будут проходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Также активность оккупантов проявляется в направлении Запорожья и Херсона.