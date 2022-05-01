Зеленский отметил защитников Украины государственными наградами, некоторых – посмертно: список

Президент Украины Владимир Зеленский отметил защитников нашего государства высокими государственными наградами. За мужество и самоотверженность в защите суверенитета и территориальной целостности десятки воинов награждены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также медалями.

11 защитников Украины были удостоены наград посмертно. Об этом говорится в Указе президента №90/2022, опубликованном на сайте главы государства 30 апреля 2022 года.

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге воины награждены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни'' и "За врятоване життя".

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Берест Дмитрий Геннадиевич – младший сержант

Бондаренко Богдан Владимирович – капитан

Гладков Вадим Сергеевич – подполковник

Дац Дмитрий Геннадиевич – старший лейтенант

Дриняев Антон Егорович – майор

Носков Владислав Владиславович – майор

Савкунов Дмитрий Владимирович – капитан

Самойлов Валерий Валерьевич – капитан

Счастный Вадим Русланович – старший лейтенант

Фролов Александр Артурович – майор.

Пивненко Александр Сергеевич – полковник

Рыбальченко Даниил Аркадьевич (посмертно) – главный сержант

Бабичев Денис Валерьевич (посмертно) – младший лейтенант

Букарев Дмитрий Евгеньевич – подполковник

Василенко Евгений Юрьевич – полковник

Ведмеденко Артем Сергеевич – штаб-сержант

Вишняк Артем Ставрович – младший сержант

Власенко Олег Анатольевич – младший сержант

Водень Роман Михайлович (посмертно) – главный сержант

Галицкий Денис Анатольевич – солдат

Голубенко Артем Владимирович – старший сержант

Горошек Эдуард Юрьевич (посмертно) – старший солдат

Гунько Игорь Андреевич – сержант

Даниленко Ярослав Викторович – штаб-сержант

Джура-Соколовский Станислав Анатольевич (посмертно) – старший сержант

Донец Виталий Николаевич – старший солдат

Емец Богдан Романович – солдат

Еремеев Сергей Евгеньевич – солдат

Ермошин Сергей Анатольевич – мастер-сержант

Жарков Михаил Валерьевич – капитан

Каркач Алексей Сергеевич – младший сержант

Козюбенко Олег Анатольевич (посмертно) – старший солдат

Коровкин Дмитрий Викторович (посмертно) – солдат

Кривошеев Валерий Алексеевич – сержант

Кузьмич Анатолий Михайлович – главный сержант

Куцов Роман Иванович – старший солдат

Кудрявый Дмитрий Владимирович – солдат

Лесница Сергей Валерьевич (посмертно) – солдат

Лучечко Юрий Васильевич (посмертно) – солдат

Ляшенко Игорь Александрович – младший лейтенант

Мальчик Владимир Валерьевич – старший сержант

Мезенцев Антон Александрович – солдат

Михийко Владимир Юрьевич – лейтенант

Муха Сергей Александрович – старший солдат

Ножечкин Иван Сергеевич – младший сержант

Окатов Юрий Павлович – сержант

Павленко Вадим Евгеньевич – солдат

Погоревший Сергей Александрович – сержант

Полтавский Илья Евгеньевич – старший солдат

Потапчук Артем Сергеевич – солдат

Предборский Дмитрий Александрович – солдат

Рознюк Виталий Иванович (посмертно) – младший сержант

Ротчук Сергей Васильевич – старший сержант

Стрельцов Марк Владимирович – солдат

Сухарников Геннадий Евгеньевич – младший сержант

Сябро Александр Владимирович – солдат

Ушаков Александр Александрович (посмертно) – старший солдат

Филин Игорь Константинович – солдат

Харченко Иван Александрович – сержант

Шуньков Андрей Александрович – солдат

Баричев Николай Олегович – старший солдат

Борозенец Дмитрий Юрьевич – солдат

Будник Евгений Николаевич – штаб-сержант

Ванда Иван Сергеевич – солдат

Верховенко Антон Анатольевич – подполковник

Вязовченко Андрей Николаевич - солдат

Гаас Александр Владимирович – солдат

Глухов Сергей Сергеевич – младший сержант

Головина Маргарита Владимировна – майор

Гордиенко Игорь Юрьевич – старший солдат

Давыденко Александр Владимирович – солдат

Даньшин Петр Владимирович – солдат

Дзюбенко Богдан Александрович – солдат

Дутов Станислав Петрович – лейтенант

Журавель Даниил Сергеевич - солдат

Зажиренко Александр Александрович – старший солдат

Заиченко Виталий Васильевич – главный сержант

Заець Андрей Викторович – старший лейтенант

Зикунов Денис Григорьевич – старший сержант

Иванюк Игорь Русланович – старший солдат

Каваценко Иван Олегович – капитан

Клодчик Дмитрий Валерьевич – майор

Кононенко Василий Васильевич – старший солдат

Кострыкин Алексей Николаевич – сержант

Крамаренко Игорь Николаевич – старший сержант

Куйко Александр Юрьевич – старший сержант

Кустол Денис Евгеньевич – старший сержант

Кучеренко Александр Александрович – солдат

Лантух Николай Викторович – солдат

Леванда Денис Николаевич – подполковник

Лысенко Ярослав Геннадьевич – солдат

Литвин Игорь Анатольевич – главный сержант

Лукашов Максим Юрьевич – старший лейтенант

Менщик Андрей Сергеевич – солдат

Миколенко Святослав Игоревич – старший сержант

Мищенко Сергей Валерьевич – солдат

Морозов Дмитрий Анатольевич – младший сержант

Низовой Иван Григорьевич – штаб-сержант

Ниженец Сергей Вячеславович – солдат

Никитенко Петр Владимирович – майор

Омеляненко Виталий Иванович – солдат

Павленко Антон Сергеевич – солдат

Пащенко Дмитрий Григорьевич – старший солдат

Пелишенко Сергей Сергеевич – младший сержант

Печерица Максим Александрович - старший солдат

Попов Евгений Владимирович – солдат

Радкевич Дмитрий Михайлович – подполковник

Рыжук Александр Леонидович – майор

Рожков Виталий Павлович – сержант

Разумиенко Андрей Валерьевич – солдат

Савенко Виталий Александрович – младший сержант

Самофалов Владислав Викторович – старший солдат

Середний Александр Александрович – солдат

Середа Руслан Михайлович – младший сержант

Соболь Сергей Александрович – солдат

Соловьев Вячеслав Валерьевич – старший солдат

Стародубов Андрей Николаевич – солдат

Топчий Андрей Викторович – сержант

Трофименко Владимир Романович – сержант

Храпач Константин Андреевич – солдат

Цыганок Сергей Геннадьевич – старший солдат

Чумаченко Геннадий Михайлович – старший сержант

Шаповал Александр Леонидович – старший солдат

Яворский Виталий Сергеевич – старший солдат

Якимчук Владимир Николаевич – старший солдат

Гавриленко Никита Васильевич – солдат

Зайцева Галина Валерьевна – старший сержант

Ильченко Валерий Сергеевич – подполковник

Плахота Руслан Васильевич – капитан

Ященко Вадим Юрьевич – капитан

Йолкин Евгений Александрович - старший лейтенант медицинской службы

Сус Артем Тарасович – старший лейтенант медицинской службы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему ОС Наеву.