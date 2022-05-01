Зеленский отметил защитников Украины государственными наградами, некоторых – посмертно: список
Президент Украины Владимир Зеленский отметил защитников нашего государства высокими государственными наградами. За мужество и самоотверженность в защите суверенитета и территориальной целостности десятки воинов награждены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также медалями.
11 защитников Украины были удостоены наград посмертно. Об этом говорится в Указе президента №90/2022, опубликованном на сайте главы государства 30 апреля 2022 года.
За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге воины награждены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни'' и "За врятоване життя".
Берест Дмитрий Геннадиевич – младший сержант
Бондаренко Богдан Владимирович – капитан
Гладков Вадим Сергеевич – подполковник
Дац Дмитрий Геннадиевич – старший лейтенант
Дриняев Антон Егорович – майор
Носков Владислав Владиславович – майор
Савкунов Дмитрий Владимирович – капитан
Самойлов Валерий Валерьевич – капитан
Счастный Вадим Русланович – старший лейтенант
Фролов Александр Артурович – майор.Орденом "За мужність" ІІ степени отмечены:
Пивненко Александр Сергеевич – полковник
Рыбальченко Даниил Аркадьевич (посмертно) – главный сержантОрденом "За мужність" ІІІ степени награждены:
Бабичев Денис Валерьевич (посмертно) – младший лейтенант
Букарев Дмитрий Евгеньевич – подполковник
Василенко Евгений Юрьевич – полковник
Ведмеденко Артем Сергеевич – штаб-сержант
Вишняк Артем Ставрович – младший сержант
Власенко Олег Анатольевич – младший сержант
Водень Роман Михайлович (посмертно) – главный сержант
Галицкий Денис Анатольевич – солдат
Голубенко Артем Владимирович – старший сержант
Горошек Эдуард Юрьевич (посмертно) – старший солдат
Гунько Игорь Андреевич – сержант
Даниленко Ярослав Викторович – штаб-сержант
Джура-Соколовский Станислав Анатольевич (посмертно) – старший сержант
Донец Виталий Николаевич – старший солдат
Емец Богдан Романович – солдат
Еремеев Сергей Евгеньевич – солдат
Ермошин Сергей Анатольевич – мастер-сержант
Жарков Михаил Валерьевич – капитан
Каркач Алексей Сергеевич – младший сержант
Козюбенко Олег Анатольевич (посмертно) – старший солдат
Коровкин Дмитрий Викторович (посмертно) – солдат
Кривошеев Валерий Алексеевич – сержант
Кузьмич Анатолий Михайлович – главный сержант
Куцов Роман Иванович – старший солдат
Кудрявый Дмитрий Владимирович – солдат
Лесница Сергей Валерьевич (посмертно) – солдат
Лучечко Юрий Васильевич (посмертно) – солдат
Ляшенко Игорь Александрович – младший лейтенант
Мальчик Владимир Валерьевич – старший сержант
Мезенцев Антон Александрович – солдат
Михийко Владимир Юрьевич – лейтенант
Муха Сергей Александрович – старший солдат
Ножечкин Иван Сергеевич – младший сержант
Окатов Юрий Павлович – сержант
Павленко Вадим Евгеньевич – солдат
Погоревший Сергей Александрович – сержант
Полтавский Илья Евгеньевич – старший солдат
Потапчук Артем Сергеевич – солдат
Предборский Дмитрий Александрович – солдат
Рознюк Виталий Иванович (посмертно) – младший сержант
Ротчук Сергей Васильевич – старший сержант
Стрельцов Марк Владимирович – солдат
Сухарников Геннадий Евгеньевич – младший сержант
Сябро Александр Владимирович – солдат
Ушаков Александр Александрович (посмертно) – старший солдат
Филин Игорь Константинович – солдат
Харченко Иван Александрович – сержант
Шуньков Андрей Александрович – солдатМедаль "За військову службу Україні" получили:
Баричев Николай Олегович – старший солдат
Борозенец Дмитрий Юрьевич – солдат
Будник Евгений Николаевич – штаб-сержант
Ванда Иван Сергеевич – солдат
Верховенко Антон Анатольевич – подполковник
Вязовченко Андрей Николаевич - солдат
Гаас Александр Владимирович – солдат
Глухов Сергей Сергеевич – младший сержант
Головина Маргарита Владимировна – майор
Гордиенко Игорь Юрьевич – старший солдат
Давыденко Александр Владимирович – солдат
Даньшин Петр Владимирович – солдат
Дзюбенко Богдан Александрович – солдат
Дутов Станислав Петрович – лейтенант
Журавель Даниил Сергеевич - солдат
Зажиренко Александр Александрович – старший солдат
Заиченко Виталий Васильевич – главный сержант
Заець Андрей Викторович – старший лейтенант
Зикунов Денис Григорьевич – старший сержант
Иванюк Игорь Русланович – старший солдат
Каваценко Иван Олегович – капитан
Клодчик Дмитрий Валерьевич – майор
Кононенко Василий Васильевич – старший солдат
Кострыкин Алексей Николаевич – сержант
Крамаренко Игорь Николаевич – старший сержант
Куйко Александр Юрьевич – старший сержант
Кустол Денис Евгеньевич – старший сержант
Кучеренко Александр Александрович – солдат
Лантух Николай Викторович – солдат
Леванда Денис Николаевич – подполковник
Лысенко Ярослав Геннадьевич – солдат
Литвин Игорь Анатольевич – главный сержант
Лукашов Максим Юрьевич – старший лейтенант
Менщик Андрей Сергеевич – солдат
Миколенко Святослав Игоревич – старший сержант
Мищенко Сергей Валерьевич – солдат
Морозов Дмитрий Анатольевич – младший сержант
Низовой Иван Григорьевич – штаб-сержант
Ниженец Сергей Вячеславович – солдат
Никитенко Петр Владимирович – майор
Омеляненко Виталий Иванович – солдат
Павленко Антон Сергеевич – солдат
Пащенко Дмитрий Григорьевич – старший солдат
Пелишенко Сергей Сергеевич – младший сержант
Печерица Максим Александрович - старший солдат
Попов Евгений Владимирович – солдат
Радкевич Дмитрий Михайлович – подполковник
Рыжук Александр Леонидович – майор
Рожков Виталий Павлович – сержант
Разумиенко Андрей Валерьевич – солдат
Савенко Виталий Александрович – младший сержант
Самофалов Владислав Викторович – старший солдат
Середний Александр Александрович – солдат
Середа Руслан Михайлович – младший сержант
Соболь Сергей Александрович – солдат
Соловьев Вячеслав Валерьевич – старший солдат
Стародубов Андрей Николаевич – солдат
Топчий Андрей Викторович – сержант
Трофименко Владимир Романович – сержант
Храпач Константин Андреевич – солдат
Цыганок Сергей Геннадьевич – старший солдат
Чумаченко Геннадий Михайлович – старший сержант
Шаповал Александр Леонидович – старший солдат
Яворский Виталий Сергеевич – старший солдат
Якимчук Владимир Николаевич – старший солдатМедаль "Защитнику Отчизны" получили:
Гавриленко Никита Васильевич – солдат
Зайцева Галина Валерьевна – старший сержант
Ильченко Валерий Сергеевич – подполковник
Плахота Руслан Васильевич – капитан
Ященко Вадим Юрьевич – капитанМедали "За спасенную жизнь" получили:
Йолкин Евгений Александрович - старший лейтенант медицинской службы
Сус Артем Тарасович – старший лейтенант медицинской службы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему ОС Наеву.