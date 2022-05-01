Зеленский: оккупанты подтягивают силы, чтобы пытаться атаковать города на Днепропетровщине

Российские оккупанты подтягивают силы на юг Украины, чтобы попытаться атаковать города и общины в Днепропетровской области. В то же время украинские защитники отвечают на все удары агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский видеообращении в воскресенье, 1 мая. По его словам, выбор мишеней врагом еще раз доказывает, что армия РФ ведет против нашей страны войну на истребление.

"Били по складам агропредприятий. Разрушили склад с зерном. Обстреляли также состав с удобрениями. Продолжили бить по жилым кварталам в Харьковской области, на Донбассе и т.д", – сказал президент.

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Зеленский добавил, что не знает, что может оказаться стратегическим успехом РФ: "Разрушенные жизни людей и сожженное или украденное имущество России ничего не даст. Только будет увеличивать токсичность российского государства и число тех, кто будет работать на изоляцию России".

При этом он поблагодарил воинов Вооруженных Сил Украины, которые отвечают на все удары врага "и будут отвечать дальше, пока оккупанты не покинут нашу землю".

"Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам. Каждому и каждой, кто защищает государство и с 24 февраля, и с 2014 года", – сказал президент Украины.

Зеленский также рассказал, что за 67 дней войны 143 военнослужащих получили звание Герой Украины. А в целом государственными наградами отмечены 10 тысяч 600 защитников.

Напомним, 1 мая российские войска нанесли ракетный удар по селу в Синельниковском районе Днепропетровщины. Вследствие атаки была ранена женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент также рассказал об эвакуации с территории "Азовстали" в Мариуполе. Были спасены более сотни женщин и детей: первые эвакуированные должны прибыть в Запорожье в понедельник утром.