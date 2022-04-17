Зеленский: оккупанты ответят за все, что они сделали в Украине. Фото

Российские оккупанты ответят за все свои преступления, совершенные в Украине. Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях, показав фото последствий войны РФ против украинского государства. "Оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине. За все, что сделали против украинцев", – говорится в публикации президента.

Зеленский уточнил, что россиянам придется нести ответственность за злодеяния в Буче, Краматорске, Волновахе, Ахтырке, Гостомеле, Бородянке, Изюме, Мариуполе и других населенных пунктах Украины, "которые российская армия отбросила на 80 лет назад".

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"В то страшное время, о котором все и всегда в мире говорили: "Никогда снова", – подчеркнул президент Украины.

Фото: Mykhail Dzhos, AP Photo, Rodrigo Abd, André Luís Alves

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего не допустит при заключении договора с Россией. Он объяснил, что к встрече с Путиным следует подготовить все предварительные документы и договоренности. При этом переговоры на самом высоком уровне не могут быть чистой формальностью.