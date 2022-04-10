Зеленский объяснил, почему украинцы героически сражаются за Мариуполь: это сердце этой войны, оно бьется – мы крепкие. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Мариуполь "сердцем войны". Пока бьется это сердце – Украина побеждает и на поле боя, и за столом переговоров.

Если Мариуполь падет, это ослабит Украину на востоке и, не исключено, приведет к повторным попыткам российских оккупантов захватить города и села в других регионах, откуда их такой дорогой ценой удалось выбить. Об этом Зеленский рассказал в интервью APNews.

"Мариуполь - это такое, знаете, сердце этой войны на сегодняшний день. Оно бьется - мы воюем, мы крепкие. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции", - сказал глава государства.

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Героические защитники Мариуполя оттянули на себя огромные силы врага, дав возможность украинским воинам на других направлениях гнать оккупантов. В частности, мариупольский форпост очень важен для хода боевых действий на Донбассе.

"Они (защитники Мариуполя – Ред.) – люди, которые на себя оттянули большое количество врага. Чем крепче наши позиции в Мариуполе – тем крепче наши позиции на востоке государства. Наши позиции будут более крепкими в ООС. И если они будут более крепкими – то и за столом переговоров у нас будут преимущества в диалоге с РФ", - отметил Зеленский.

Более того: именно в Мариуполе, по мнению президента, решается судьба личной встречи президента Украины с президентом РФ. А также то, попытается ли враг снова штурмовать Киев и вернуться в уже деоккупированные украинские города и села.

"Если у нас позиция будет слаба по всем этим направлениям, мы можем не дождаться встречи (с Путиным. - Ред.), потому что тогда Россия может делать все эти шаги, которые могут привести к вновь возвращению даже в те города, которые сейчас мы деоккупировали. Тогда наши позиции на переговорах могут быть более слабыми и может даже не интересными российской стороне", - убежден Зеленский.

Однако, подчеркнул глава государства, он, как и весь украинский народ, верит в победу Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский рассказал, что Великобритания выразила готовность помочь отстроить Киев и Киевскую область после завершения войны.

Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи президента Украины с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Также британский лидер привез в Украину новый пакет финансовой и военной помощи.